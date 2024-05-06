10 وحدات سكنية من «إتش آر إي» لـ«وقف المطورين العقاريين»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، عن تسجيل مساهمة وقفية جديدة في مبادرة (وقف المطورين العقاريين) قدمتها شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، بهدف دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

تخصيص

وخصصت «إتش آر إي» عشر وحدات عقارية سكنية متنوعة في مشروع (سكاي هيلز ريزدنس) في منطقة البرشاء الثانية، كوقف خيري مستدام، وسلمت الشركة الوحدات العقارية لأوقاف دبي، لتتولى المؤسسة إدارتها واستثمارها وبحسب المؤسسة سيتم صرف عوائد الأوقاف العقارية على دعم الأنشطة الخيرية كالتعليم، لمساندة الفئات غير القادرة على متابعة التحصيل الدراسي، وعلاج المرضى المتعثرين ودعم المحتاجين من الأيتام والأرامل والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع المختلفة.

ترحيب

ورحب علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بالمساهمة الخيرية لشركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، مثمناً انضمامها للمبادرة الوقفية المبتكرة للمطورين العقاريين، والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على أداء دورها في التكافل المجتمعي والتلاحم الإنساني.

ولفت إلى أن المبادرة تشهد انضمام أبرز شركات التطوير العقاري الفاعلة في الدولة، وهو ما يعكس استدامة الجهود الإنسانية ويرسخ ثقافة العطاء والعمل الخيري في المجتمع المحلي.

وأكد المطوع أن المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات التي تقود إلى تحقيق الأهداف المشتركة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات المجتمع وخدمة الأفراد والارتقاء بجودة الحياة لجميع الشرائح، ما يسهم في ترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.

مشاركة

من جهته أشار المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أهمية مساهمة «إتش آر إي» للتطوير العقاري في مبادرة وقف المطورين العقاريين، وأثرها في دعم أهداف هذه المبادرة الخيرية والإنسانية، لافتاً إلى أن استمرار زخم هذه المبادرة من خلال مشاركة الشركات العقارية في الإمارة من شأنه أن يعزز الأثر المستهدف، وأن يحفز المزيد من الشركات على وضع بصمتها المجتمعية. وأكد التزام أراضي دبي بتقديم كل أشكال الدعم وتسهيل الإجراءات المطلوبة لاستمرار المبادرة في هذا النهج المتنامي.

شكر

من جانبها أعربت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة عن شكرها لشركة «إتش آر إي» العقارية على المساهمة الإنسانية السخية في مبادرة «وقف المطورين العقاريين»، وأكدت أن المبادرة ماضية في تحقيق أهدافها الإنسانية في دعم قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمساهمة في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وأضافت التميمي إن باب المشاركة في المبادرة ما زال مفتوحاً أمام كل الشركات العقارية الراغبة في الانضمام لسباق البذل والعطاء وتحقيق مسؤوليتها ودورها الفاعل تجاه المجتمع.

دعم

وقال محمد أديب حجازي مالك شركة «إتش آر إي» إن الشركة لا تدخر جهداً في دعم المشروعات الإنسانية والمبادرات الخيرية في المجتمع وتحقيق دورها الإيجابي الفاعل في المسؤولية المجتمعية، وأثنى على المؤسسة لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في العمل الوقفي في إمارة دبي، لافتاً إلى أن الشركة تفتخر بمشاركتها المتواصلة والمتنوعة في مشروعات المؤسسة الخيرية بهدف دعم القطاعات الحيوية المختلفة في المجتمع وتحقيق مستهدفاتها الإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز