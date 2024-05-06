بدور القاسمي سفيرة لملف «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للآثار عن اختيار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، سفيرة لملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، دعماً لجهود إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في تسجيل الموقع الواقع بالمنطقة الوسطى للإمارة، على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

تمثيل

وستقوم الشيخة بدور القاسمي باعتبارها سفيرة ملف الترشيح الدولي، بتمثيل إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة أمام منظمة «اليونسكو» والمنظمات الدولية ذات العلاقة بهذا الملف، والتنسيق بين الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، لإتمام عملية تسجيل ملف «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، بما يعكس جهود الدولة في إبراز عناصر التراث الثقافي المادي، على الساحة الدولية وتسجيلها على قوائم «اليونسكو»، للمساهمة في الحفاظ عليها وترميمها حسب المعايير الدولية لدى المنظمة، وكذلك الترويج لها.

فخر

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «أنا فخورة باختياري سفيرة لملف الترشيح الدولي لموقع الفاية، الذي يعكس التاريخ العريق لإمارة الشارقة، ويعد في الوقت نفسه أحد أهم مواقع العصر الحجري في الجزيرة العربية والعالم، حيث يتجلّى في هذه المنطقة الكثير من الاكتشافات الأثرية التي تقدّم العديد من المؤشرات حول تاريخ الهجرة البشرية الأولى، وهو ما يجعله معلماً يستحق الإدراج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وسأحرص على بذل كل الجهود الممكنة لإدراج الموقع على هذه القائمة الدولية العريقة بهدف الحفاظ على إرثنا الثقافي للأجيال القادمة ومشاركته مع العالم والترويج له. حيث يتيح موقع الفاية للعلماء والمهتمين فهم التطور البشري بالعصور المبكرة، ومدى تكيّفه مع هذه المنطقة. كما أشكر هيئة الشارقة للآثار والمجتمع المحلي على جهودهم التي أسهمت في الحفاظ على إرثنا الثقافي لنشاركه مع العالم».

دعم قوي

من ناحيته، أكد عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، أن اختيار الشيخة بدور القاسمي سفيرة لملف ترشيح «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، يشكّل دعماً قوياً لملف الترشيح بحكم خبرتها في العمل مع المنظمات الدولية، واهتمامها الأكاديمي بمجال الآثار والعمل الثقافي، وحرصها على دعم الجهود المبذولة لإثراء الدراسات الأثرية لإمارة الشارقة والحفاظ عليها، ونشر الوعي والترويج للمعالم الأثرية الكثيرة التي تحفل بها الإمارة.

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