تعاون بين شرطة دبي و«فيترونيك» للأنظمة المرورية

المصدر: دبي - البيان

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بحث اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، خلال اجتماعه مع وفد شركة فيترونيك المتخصصة في مجال الأنظمة المرورية برئاسة ماتيج أوكالا، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة، سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

حضر الاجتماع العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المخالفات المرورية، ومديري الإدارات الفرعية، وبيتر بولاكوفيتش، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، ودانييل شولز شتاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيترونيك، والدكتور يوسف الحنصلي، الرئيس التنفيذي لشركة فيترونيك الشرق الأوسط.

ورحب اللواء المزروعي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، وبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك، ومناقشة الأمور التي تهم الطرفين.

وقدم اللواء سيف المزروعي، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار ويبسط الأمن بين الناس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.

وعقب اللقاء اصطحب العميد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المخالفات المرورية، الوفد الضيف بجولة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حيث استمع إلى شرح من العقيد ماهر عبدالله بن حيدر، مدير إدارة الحد من الحوادث المرورية، عن أنظمة الضبط الذكية في إدارة حركة السير في الإمارة، عبر أنظمة الضبط التقني (RMS). واطلع الوفد على الكاميرات الضبطية الذكية، وأنظمة ضبط وتتبع المركبات.

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