المخترعة الإماراتية وفاء البلوشي تحصد براءة اختراع أمريكية ثانية

المصدر: وام

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حققت المخترعة الإماراتية الدكتورة وفاء البلوشي، طبيبة الأسنان، إنجازاً جديداً يضاف للإمارات وللمرأة الامارتية، بحصولها على براءة الاختراع الثانية من الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن سلسلة براءات الاختراع التي تسعى لها.

وقالت وفاء البلوشي إنها واجهت تحديات كبيرة حتى حصلت على براءة الاختراع الثانية من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرةً إلى أن البراءة الأولى كانت عام 2017 عن اختراع جهاز متقدم لخلع الأسنان فيما جاءت براءة الاختراع الجديدة عن أداة جديدة لعزل الأسنان بتقنية جديدة بمواد جديدة لعزل الأسنان في علاج طب الأسنان.

وأسهمت الدكتورة وفاء البلوشي في تطوير طب الأسنان ومعداته، ونالت العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها جائزة «ستيفي الذهبية للمرأة» من أمريكا كأفضل مخترعة في القطاع الحكومي عالمياً ضمن 2500 مرشح، وجائزة الصحة وكرمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وجائزة «رواد التكنولوجيا والابتكار»، في مجال الرعاية الصحية كأول جائزة من نوعها في الشرق الأوسط، والميدالية الذهبية في المعرض الدولي التاسع للاختراعات بمرتبة الشرف ضمن أكثر من 200 مخترع من أكثر 36 دولة، وكذلك حصلت على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي الـ11 للاختراعات ضمن مشاركة أكثر من 150 اختراعاً من 46 دولة، كما تم تكريمها بـ«وسام الإبداع»، ضمن ملتقى المبدعين العرب الأول من نوعه في أبوظبي.

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