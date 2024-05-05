شيوخ ووزراء ومسؤولون يعزون في وفاة زوجة سيف الشعفار

المصدر: البيان

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قدم عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين التعزية في وفاة الحجية أحمد الحباي، حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية الأسبق، ووالدة عبدالله سيف عبدالله الشعفار، وأخت كلٍ من: عبدالله ومحمد وعلي أحمد الحباي، في زيارتهم مجلس العزاء في دبي.

وقدم واجب العزاء كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سعيد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ عمار بن ناصر المعلا الملحق الثقافي في سفارة الدولة بالقاهرة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى جانب عدد من رجالات وأعيان البلاد.

وأعرب المعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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