الإمارات تقدم إقامات سنوية وذهبية للطلبة الجامعيين

المصدر: البيان

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تقدم دولة الإمارات للطلبة إقامة بغرض الدراسة، سواء كان الضامن أحد والديه المقيم في دولة أو بضمان إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة التي يدرس بها، كما تتيح الدولة للطلبة المتفوقين تأشيرة الإقامة الذهبية التي تصل إلى 10 سنوات.

تأشيرة الطالب

يمكن للطالب الإقامة والدراسة في دولة الإمارات، ويكون الضامن في هذه الحالة إما إحدى الجامعات المعتمدة في الدولة أو أحد والديه الذي يقيم في الدولة بصورة رسمية.

وتختص مكاتب شؤون الطلاب في الجامعات بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الطالب وتساعد الطلاب في ذلك.



تصدر تأشيرة الطالب لمدة عام واحد فقط، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة بعد تقديم إثبات رسمي باستمرارية الدراسة صادر من إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات حيث يدرس الطالب.

يمكن للمقيمين الأجانب كفالة أبنائهم الذكور حتى يبلغوا عمر 25 سنة. وعليه، يمكن للطلاب الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة الاستمرار على إقامة ذويهم طالما قدموا إثبات خطي على قبولهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي لمدة لا تقل عن عام واحد. بالنسبة للطالبات، يمكن لأولياء الأمور الاستمرار في توفير" تأشيرة طالب" لهن بغض النظر عن العمر.

المتطلبات الرئيسية

للحصول على تأشيرة طالب، يجب تقديم ما يلي:

-شهادة صادرة من الجامعة أو المؤسسة التعليمية تحدد مدة الدراسة.

-أي متطلبات أخرى محددة في الأحكام العامة لتأشيرة الإقامة.

تأشيرة الإقامة لعائلات الطلبة

يمكن للطلبة الجامعيين الأجانب استقدام أسرهم للإقامة معهم في دولة الإمارات متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي للطلبة.

الإقامة الذهبية لنوابغ الطلبة

تتيح التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين بالقدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية. تشمل فئات التأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

ما هي الإقامة الذهبية؟

تم طرح برنامج الإقامة الذهبيّة، من قِبل حكومة دولة الإمارات بهدف إتاحة إقامات طويلة الأمد تمنح صاحبها فرصة الإقامة في الدولة دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة.

ويتم إصدار الإقامة الذهبيّة لمدّة 5 أو 10 سنوات، وذلك حسب الفئة. ويتمتع حامل الإقامة الذهبية بمزايا حصرية تشمل:

-تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر لإنهاء إجراءات الإقامة الذهبية

-تأشيرة إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد

-يمكن لحامل الإقامة الذهبية البقاء خارج دولة الإمارات لفترة تتجاوز الـ 6 أشهر

-عدم الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة.

-تتيح إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي، بما يشمل الزوج والأبناء.

-لا يوجد حد أقصى لعدد عمال الخدمة المساندة الذين يمكن استقدامهم.

- يمكن لأفراد الأسرة البقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المُعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.



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