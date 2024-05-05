خطط متكاملة من بلدية دبي لمكافحة آفات الصحة العامة بعد الحالة الجوية

المصدر: البيان

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كثّفت بلدية دبي جهودها وعملياتها لمكافحة آفات الصحة العامة، عبر تطبيق خطط وبرامج متكاملة لمكافحة البعوض والحدّ من فرص انتشاره والظروف والعوامل المشجعة على تكاثره، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجتها من خلال طرق المكافحة الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية المعتمدة، والتي تستهدف تأمين الوقاية الاستباقية للصحة العامة لكافة المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

وفي هذا الصدد، أكد عادل عبدالله الكراني، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي، أن فرق البلدية المتخصصة تواصل جهودها الحثيثة على مدار الساعة لمكافحة البعوض في جميع مناطق إمارة دبي السكنية والتجارية والصناعية، والمسطحات المائية، والحدائق والأسواق العامة، ومواقع المصارف المائية وغيرها، بما يضمن تعزيز منظومة الصحة العامة، وتوفير الحماية والوقاية الاستباقية للمجتمع، والمحافظة على بيئة نظيفة خالية من الآفات الناقلة للأمراض.

وقال الكراني: "منذ انتهاء العاصفة المطرية في شهر إبريل الماضي؛ نفذت بلدية دبي حملات تطهير وتعقيم استهدفت 102 موقعاً لتجمعات المياه، وما يزيد عن 75,000 منفذ لمصارف المياه، اُستُخدِم فيها الكبسولات البكتيرية لمكافحة يرقات البعوض، ومبيدات الرش الرذاذي والدخاني لمكافحة الطور البالغ من البعوض، إضافةً إلى 511 لتر من المبيدات السائلة، و391 كيلوغرام من المبيدات الصلبة، علاوةً على توزيع مصائد البعوض في المواقع الحيوية".

وأشار مدير إدارة خدمات الصحة العامة، إلى أن جميع المبيدات المستخدمة صديقة للبيئة، ويجري استخدامها وفق خطط عمل واستراتيجيات رقابية تهدف إلى تغطية جميع المناطق للحدّ من انتشارها.

تعاميم

وعممت بلدية دبي على شركات المقاولات اشتراطات وأدلة هدفها اتخاذ إجراءات المكافحة الحشرية من خلال شركات مكافحة الآفات العامة المُعتمدة والمرخصة من البلدية، كما تبع ذلك زيارات ميدانية للمواقع الإنشائية للوقوف على الإجراءات المتخذة وبرامج المكافحة.

من جانبٍ آخر، تبذل بلدية دبي جهوداً مكثّفةً عبر خطط مدروسة لاحتواء انتشار الحشرات والبعوض، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية.

وقاية

كما نوّهت بلدية دبي إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تنشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للوقاية من انتشار البعوض، وذلك من خلال مراقبة تسرب المياه من الصنابير، والمكيفات والثلاجات، واستخدام شباك النوافذ المناسبة والتأكد من سلامتها لمنع دخول البعوض، فضلاً عن ضرورة التخلص من تجمعات المياه الراكدة التي تتشكل في برك السباحة والأوعية الزراعية المغمورة بالمياه والبراميل وغيرها.

وترصد البلدية الاحتياجات والإمكانيات بشكل لحظي مع الاستعانة بالمعنيين من الكوادر والخبرات والكفاءات المتخصصة للحدّ من انتشار الحشرات وتكثيف سبل مكافحتها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

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