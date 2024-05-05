40 ألف حملة تفتيشية نفذتها «الاتحادية للضرائب» للأسواق خلال 2023

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها نفذت خلال العام الماضي 39.47 ألف زيارة ميدانية تفتيشية من خلال 211 حملة في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة بنسبة زيادة بلغت 80.71 % وزيادة 86.73 % في عدد الحملات مقارنة بعدد الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2022.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن هذه الحملات تأتي في إطار المُساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق للتأكد من إنفاذ القوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار في المنتجات الرديئة والمقلدة، والتي تؤثر على جودة الحياة.

وأشارت إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط ومصادرة 21.29 مليون عبوة من منتجات التبغ غير المُطابقة للمواصفات لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" خلال العام الماضي، بينما تم ضبط 2.45 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تهدف الجهود الرقابية المُتواصلة التي تقوم بها الهيئة إلى تعزيز الامتثال الضريبي، ومتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المُقلدة غير المُطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، ومن ناحية ثانية تُكثِّف الهيئة جهودها التوعوية لتشجيع ومُساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي باعتبارهم شركاء استراتيجيين".

وأضاف البستاني: "تعتمد الهيئة معايير رقابية تتوافق مع أفضل الممارسات لضمان التطبيق السلس والفعال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح التزامات جميع أطراف النظام الضريبي مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال إجراءات دقيقة لإحكام الرقابة على الأسواق بأعلى معايير الحوكمة والشفافية".

وأوضح سعادته أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة تعتمد على آليات رقابية ميدانية وإلكترونية متنوعة لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن بين هذه الآليات "نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي شهد عمليات تطوير متواصلة منذ بدء تطبيقه قبل أكثر من 5 سنوات، حيث يتم تثبيت "الطوابع الضريبية الرقمية" على علب منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز ذكي يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه من المؤشرات التي أظهرتها الحملات على الأسواق ارتفاع عدد المُنشآت المُمتثِلة التي تم التحقق منها خلال الزيارات التفتيشية في عام 2023 إلى 32.71 ألف منشأة مقارنة مع 18.23 ألف منشأة ممتثلة تم التحقق منها في عام 2022 .

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