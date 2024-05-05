محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل "مجلس دبي" برئاسة سموّه وعضوية حمدان ومكتوم بن محمد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مرسوماً بتشكيل "مجلس دبي" برئاسة سموّه، وعضوية حمدان ومكتوم بن محمد، ويضم المجلس في عضويته أحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ولطيفة بنت محمد.

كما تشمل عضوية المجلس محمد القرقاوي، عضواً وأميناً عاماً للمجلس، والأعضاء: طلال بالهول، وعبدالله البسطي، وعبدالله المرّي، ومطر الطاير، وسعيد الطاير، وهلال المرّي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز