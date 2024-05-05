مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد نسعى لتطوير المنظومة القضائية لتبقى دبي الوجهة المفضلة للعمل والاستثمار والحياة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نسعى لتطوير المنظومة القضائية لتبقى دبي الوجهة المفضلة للعمل والاستثمار والحياة.

وترأس سموه ، اجتماع المجلس القضائي واستعرض سموه أثناء الاجتماع نتائج المشاريع الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية في دبي، كما اعتمد سموه التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"ترأست اجتماع المجلس القضائي واستعرضنا أثناء الاجتماع نتائج المشاريع الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية في دبي، كما اعتمدنا التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي.

تم كذلك خلال الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس القضائي واعتماد التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2023.

شهد العام الماضي العديد من الإنجازات حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين إلى 366 عضواً في نهاية 2023 وتم إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنجاز مشروع تطوير إجراءات التنفيذ المدني في محاكم دبي، وإنشاء دائرة للتقاضي الإداري في محاكم دبي، كما بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 8.9 مليار درهم، كما أوضحت نتائج التحول الرقمي للسلطة القضائية حجم التبني الفاعل للخدمات والإمكانيات الرقمية لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها.

برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نسعى باستمرار لتطوير المنظومة القضائية لترسيخ الثقة في قضاء دبي ونزاهته لتبقى دبي الوجهة المفضلة للعمل والاستثمار والحياة".

أبرز نتائج التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2023

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز