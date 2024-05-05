«كهرباء دبي»: منصة «معرفة» تعزز تبادل الخبرات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن منصة «معرفة» للتعاون، التي توفرها لموظفيها، تسهم في تطوير معارف وخبرات وتجارب الموظفين، حيث تسمح لهم المنصة الذكية بالتواصل مع زملائهم والتعاون في إنجاز المهام والمشاريع، إضافة إلى طرح الأسئلة والحصول على إجابات عنها من المتخصصين، كما توفر خاصية المجموعات المهنية المتخصصة للتواصل بين الموظفين الذين يتشاركون نفس الاهتمامات والأهداف، ما يسهم في تطوير خبراتهم ومعارفهم.

وقال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة: «بتوجيهات الإدارة العليا، توفر هيئة كهرباء ومياه دبي جميع الإمكانات اللازمة لترسيخ بيئة عمل إبداعية بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

بدوره، قال المهندس مروان القايدي، تقني هندسة معمارية في قطاع تطوير الأعمال والتميز: «تسلط منصة معرفة للتعاون الضوء على أهمية تعزيز الروابط القوية بين موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث إن الأمر يتعلق بتنمية علاقات ذات مغزى وتنمية شعور قوي بالتماسك بين موظفي الهيئة».

من جهته، قال شارق علي خان، تنفيذي الشؤون الإدارية في قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية: «تسهم منصة معرفة للتعاون في تعزيز التواصل السلس والتفاعل الفوري مع الزملاء، ومن خلال المنصة، تمكنت من المشاركة في مناقشات مثمرة».

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