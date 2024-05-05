محمد بن زايد: بدر بن عبد المحسن ترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي

المصدر: دبي - البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية، أمس.

وقال سموه: «رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع وترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي المتميز».

جاء ذلك في تدوينة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: «رحم الله الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وخالص العزاء لأسرته والشعب السعودي الشقيق.. رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع، وترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي المتميز».

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، أمس، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن بيان الديوان الملكي، أنه سيصلى على الأمير بدر بن عبدالمحسن، اليوم، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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