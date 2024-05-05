حمدان بن محمد: «ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف»

المصدر: دبي – البيان

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نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 75 عاماً.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «X»: «غاب البدر الذي أضاء بكلماته فضاء الشعر والمحبة والإحساس.. والذي صنع على مدى سنواتٍ طويلة ذكرياتنا وصاغ أدق مشاعرنا.. رحم الله الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود.. وخالص العزاء والمواساة لآل سعود الكرام ولعشاق الكلمة في كل مكان.. فقدنا اليوم بدراً لا يعوض نوره.. «ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف».

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