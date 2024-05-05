«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز جهود الاهتمام بمهنة القبالة

المصدر: دبي - البيان

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ضمن احتفائها باليوم العالمي للقابلات، الذي يحل في 5 مايو من كل عام، تمضي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الجمع بين التوعية، والتعليم، والتشجيع، وتحسين البيئة العملية، لتحفيز التوجه نحو مهنة القبالة، وزيادة الاهتمام بها في المجتمع، ضمن مساعيها الجادة لتعزيز هذه المهنة، وتسليط الضوء على جهود القابلات حول العالم، وتعزيز الوعي بأهمية الرعاية التي يقدمنها للأمهات والمواليد.

برامج متعددة

وكانت المؤسسة من الجهات الصحية المبادرة إلى تبني استراتيجيات وبرامج متعددة لتعزيز التوجه نحو هذه المهنة النبيلة، بما يشمل توفير برامج تدريبية وتعليمية عالية الجودة، لتحسين كفاءات القابلات، وتعزيز الدعم النفسي والمهني لهن، وتبنّي التكنولوجيا الحديثة في مجال القبالة، لتسهيل عمليات تقديم للخدمات وتحسين كفاءتها، وتشجيع الابتكار والبحث والمشاركة في أبحاث تعزز مهنتهن، وتحسن من ممارستهن السريرية. كما نظمت المؤسسة فعاليات وأنشطة مجتمعية متنوعة، للتعريف بدور القابلات، وتشجيع النساء على الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبلهن، علاوة على تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات ذات الصلة لدعم وتعزيز مهنة القبالة.

تعزيز

وأكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون التمريض والقبالة، أن القابلات يؤدين دوراً محورياً في تعزيز صحة الأمومة والطفولة في المجتمع، من خلال تطبيق بعض المبادرات التي تهدف إلى تحسين رعاية النساء الحوامل والأطفال الرضع، مشيرة إلى وجود العديد من التحديات أمام مهنة القبالة، وفي مقدمها نقص الكوادر، والتحديات المهنية والقانونية، إلى جانب ضغوط العمل، وتراجع الإقبال على المهنة.

وأضافت أن المؤسسة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تشجيع التوجه نحو مهنة القبالة، موضحة أن مبادرة «أهلاً طفلي»، من بين المبادرات التي تهدف إلى تقديم تثقيف صحي مكثف للنساء الحوامل حول الرضاعة الطبيعية، من خلال منصة إلكترونية ومواد تثقيفية مكثفة، تشمل مواضيع مهمة، مثل علامات الجوع عند الرضيع، وطرق تقييم كفاءة الرضاعة للرضيع، وإرشادات لاكتشاف ومعالجة مشاكل الرضاعة التي قد تواجه الأمهات والرضع، حيث يتم تقديم المحتوى بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والأوردو، إضافة إلى مبادرة «نرعاكِ في داركِ»، والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز صحة الأمهات والرضع، من خلال تقديم زيارة منزلية افتراضية، تهدف إلى الكشف المبكر عن المشاكل الصحية، وتوفير الرعاية اللازمة، ما يسهم في تحسين النتائج الصحية، وتعزيز الرعاية الشاملة في المجتمع، وقد لاقت هذه المبادرات استحساناً كبيراً من الأمهات، و99 % ممن حضروا ينصحن جميع الأمهات والحوامل للاستفادة من هذه المبادرات.

رعاية مبكرة

ويأتي حرص المؤسسة على تعزيز مهنة القبالة، كجزء من استراتيجيتها الشمولية الهادفة إلى تعزيز مجال الرعاية الصحية، وتوفير رعاية مبكرة ومتخصصة من خلال القابلات، بالإضافة إلى تعليم وتثقيف الأمهات حول صحة الأمومة والطفل، بما في ذلك التغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، والنوم السليم، والنمو الطبيعي للطفل، الدعم العاطفي والنفسي، والمشاركة في التخطيط الصحي المجتمعي، إلى جانب التوجيه بسبل العناية الذاتية للأمهات. وتعمل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على مواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية المتوقعة في مجال ممارسة القابلات، من خلال تبنّي التكنولوجيا الرقمية، مثل استخدام التطبيقات الصحية لتتبع صحة الأمهات والأطفال، وتسهيل التواصل بين القابلات والمرضى.

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