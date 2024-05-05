رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة طحنون بن محمد من جموع المواطنين محمد بن زايد خلال تقبل تعازي المواطنين محمد بن زايد وسعيد بن حمدان رئيس الدولة خلال تقبل العزاء محمد بن زايد خلال تقبل العزاء رئيس الدولة متقبلاً العزاء من أحد أشبال الوطن رئيس الدولة خلال تقبل العزاء حامد بن زايد خلال تقبل العزاء ذياب وحمدان بن محمد بن زايد سيف وسرور وسعيد بن محمد خلال تقبل العزاء نهيان بن زايد خلال العزاء محمد بن زايد متقبلاً العزاء سيف بن زايد وسلطان بن طحنون خالد بن محمد وسلطان بن طحنون خلال تقبل التعازي محمد بن مكتوم مقدما واجب العزاء إلى هزاع وذياب وخليفة بن طحنون صورة التاريخ: 05 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App