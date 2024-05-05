دبي تستضيف «مؤتمر الإمارات للعناية الحرجة» و«القمة العالمية للرعاية المركزة»

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي مؤتمر الإمارات الـ20 للعناية الحرجة، والقمة العالمية الأولى للاتحاد العالمي للرعاية المركزة والعناية الحرجة «WFICC»، وذلك في الفترة من 10 وحتى 12 مايو الجاري في فندق «إنتركونتننتال فيستيفال سيتي».

ويشارك في الحدث أكثر من 2000 من الكوادر الطبية والتمريضية من 42 دولة في أنحاء العام وأكثر من 45 جمعية طبية علمية بهدف تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في التنفس الاصطناعي والأدوية، و40 شركة عالمية ومحلية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري طب الطوارئ رئيس المؤتمر رئيس الجمعية الدولية العربية لطب العناية المركزة نائب رئيس الشبكة العالمية لطب الطوارئ: سيشارك في فعاليات الحدث 301 متحدث منهم 142 متحدثاً عالمياً و69 متحدثاً إقليمياً، إضافة إلى 90 متحدثاً من داخل الدولة، وتضم اللجنة العلمية والتنظيمية للحدث 25 طبيباً.

ورش عمل

ولفت إلى أن المؤتمر سيقدم 310 محاضرات في 81 جلسة علمية، إضافة إلى 8 ورش عمل علمية، و5 دورات تدريبية، و87 بحثاً علمياً لأطباء مقيمين وزائرين، و6 ندوات للقطاع الصناعي، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقات النوعية مع عدد من الجهات العالمية.

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