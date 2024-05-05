إعادة تأهيل 2712 هكتاراً من الأنظمة البيئية لأشجار القرم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن إعادة تأهيل 2712 هكتاراً من الأنظمة البيئية لأشجار القرم، وتأهيل 6.782080 شجرة قرم في 2023، وأضافت أن مراقبة مناطق أشجار القرم المعاد تأهيلها بلغت نسبة 100%، فيما بلغ عدد أشجار القرم المعاد تأهيلها عام 2022 نحو 1200000 شجرة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة من خلال مبادرة القرم، التي أطلقت في أبوظبي 2022، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً محلياً وعالمياً للتميز في استعادة منظومة القرم والكربون الأزرق.

عزل الكربون

وأكدت الهيئة أنه بحلول 2043 ستتمكن جهود تأهيل أشجار القرم من عزل 1356مغ/كربون في المواقع المعاد تأهيلها، وقالت الهيئة إنها عملت على 18 مشروعاً مجتمعياً رئيساً، وأوضحت أن الزيادة السنوية في عزل الكربون نتيجة إعادة تأهيل أشجار القرم لعام 2022 بلغت ما نسبته 565%.

وذكرت الهيئة أنها قامت بعدد من المشاريع لدعم التنوع البيولوجي البحري، كمشروع استعادة الشعاب المرجانية في أبوظبي من خلال تعزيز التكيف في جزيرة غشا وأم الضيم وبوصنعية، فمنذ بداية المشروع تم نقل 312025 قطعة مرجان من المشتل الخاص الذي أنشأته الهيئة، فضلاً عن 71.8 هكتاراً تمت تغطيتها خلال 2023، وأوضحتأن نسبة بقاء المرجان رغم حالات ابيضاض الشعب المرجانية بلغت 90%.

وأوضحت الهيئة أن استدامة الموارد الساحلية والبحرية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ عليها، ما يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية.

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