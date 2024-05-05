شرطة أبوظبي تشارك بأسبوع المرور العربي 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع وزارة الداخلية في فعاليات أسبوع المرور العربي خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو الجاري تحت شعار «بوعينا نصل آمنين».

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بهدف نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقواعد وأنظمة المرور، داعياً إلى تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أن الفعاليات تتضمن محاضرات وورش توعية عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي حول تعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق، وأهمية القيادة الآمنة الواعية والملتزمة بالقوانين والأنظمة.

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