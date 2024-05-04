الإمارات.. طقس صحو إلى غائم جزئياً معظم أيام الأسبوع

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد طقس صحو إلى غائم جزئياً خلال الأيام الخمسة المقبلة، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة.. وهذه تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد إلى الخميس المقبل.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً مع احتمال سقوط أمطار- وارتفاع آخر تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناَ وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب غرباً وجنوباً يتخللها بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب غرباً وجنوباً يتخللها بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب قد تكون ركامية غرباً وجنوباً – انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.

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