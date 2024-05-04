انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة وطب الأسنان في أبوظبي

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انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر Oral Reconstruction International Symposium في جزيرة السعديات في أبوظبي، وذلك بتنظيم من شركة برو أكتيف لينك- الشركة المتخصصة في المعدات الطبية المتعلقة بطب وزراعة الأسنان والتي تتخذ من مدينة أبوظبي مقراً لها. حيث تعقد فعاليات هذا المؤتمر للمرة الأولى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شارك في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم أكثر من 500 من الأطباء والمختصين في مجال طب وزراعة الأسنان من مختلف دول العالم بالإضافة إلى 18 أكاديمي من عدد من الجامعات العالمية المرموقة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بتطوير مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى استعراض آخر الأبحاث العلمية والحلول العلاجية التي من شأنها رفع مستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد عبر البروفيسور لوكا كوردارو رئيس مؤسسة إعادة بناء الفم عن سعادته لتواجده في مدينة أبوظبي، وذلك لما تمتلكه من مقومات متميزة من ضمنها الموقع الجغرافي المتميز الذي يجمع بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية وتسهيلات وخدمات حكومية رائدة تساهم في تطوير القطاع بشكل عام، كما أكد أن أبوظبي أصبحت في قلب التطور التقني عالمياً، لافتاً إلى أن مثل هذه المؤتمرات من شأنها تعزيز التبادل المعرفي بين الخبرات العالمية بما يساعد في تطوير قطاع البحث العلمي المتخصص في طب وزراعة الأسنان.

وأكد السيد أنس عاصي، الرئيس التنفيذي لشركة برو أكتيف لينك، أن استضافة مثل هذه المؤتمرات يأتي بالتماشي مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال السياحة العلاجية والتجميلية، حيث أكد أن المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً في يومه الأول وذلك بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص في القطاع الصحي، وعدد من الأكاديمين ورواد البحث العلمي في مجال طب الأسنان، كما تم عقد العديد من المحاضرات العلمية المتخصصة إلى جانب جلسات حوارية تهدف إلى تطوير هذه الصناعة وتقديم أفضل معايير التميز والجودة وأحدث التقنيات والمواد المستخدمة في مجال طب الأسنان التجميلي.

كما سيناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع المميزة والتي تعود بالنفع على كافة العاملين في هذا القطاع كالأطباء والتقنيين والإداريين المهتمين بطب الأسنان التجميلي وطب الأسنان الرقمي وطب اللثة وعلاج الوجه متعدد التخصصات الرقمية وتصميم الابتسامة وإعادةالتأهيل بالإضافة إلى سبل التخطيط المناسب للعلاج وغيرها الكثير.

ويضم المؤتمر الذي تعقد فعالياته على مدار يومي 3 و 4 مايو 2024 في جزيرة السعديات في أبوظبي، عدداً من كبار أطباء الأسنان وأخصائيي التركيبات البدلية والخبراء من مختلف أرجاء العالم ليناقشوا مختلف المواضيع الملحة في مجال طب الأسنان التجميلي إلى جانب الكشف عن آخر التطورات والتكنولوجيات في هذا القطاع.

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مؤسسة إعادة بناء الفم هي مؤسسة دولية رائدة على مستوى العالم في مجال تطوير مجال الرعاية الصحية الفموية، وتهدف إلى تعزيز مجال البحث العلمي والتعليم في مجال طب وزراعة الأسنان، كما توفر منصة شاملة لكافة الأطباء والمختصين والباحثين في مجال طب الأسنان، من خلال خلق جسور بين الجامعات وموفري الخدمات والقطاع الصناعي، بما يضمن التعاون بشكل وثيق وتبادل الخبرات.

شركة برو أكتيف لينك شركة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال توفير أحدث المعدات والمستلزمات الطبية في مجال طب الأسنان، ووفر تقنيات متطورة للخدمات العلاجية والتجميلية، وتعد برو أكتيف لينك الموزع الحصري المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة لشركة بيو هورايزن الألمانية المتخصصة في مجال زرعات الأسنان.

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