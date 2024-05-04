مجلس حكماء المسلمين يستعرض في "أبوظبي للكتاب" دور المرأة البارز في المجتمع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 ندوة استعرضت دور المرأة وإنجازاتها في المجتمع.

وعقدت الندوة تحت عنوان: " قراءة في كتاب الاكتراث في حقوق الإناث"، قدَّمها كل من الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، و الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، عضو مجلس حكماء المسلمين وكبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في دبي، وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور رضوان السيد، تقديره لجهود المجلس في إصدار الكتب التي تحتفي بالتراث الإسلامي العريق وفكره الوسطي المستنير ونشرها، خاصة الكتب التي تركز على إبراز دور المرأة وإنجازاتها ومشاركاتها في مختلف مجالات الحياة، مشيراً إلى أن هذه الإصدارات تؤدي دوراً مهماً في تعزيز القيم الإسلامية النبيلة ونشر ثقافة التَّسامح والاحترام بين مختلف أفراد المجتمع.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، أن كتاب الاكتراث في حقوق الإناث حرص على توضيح الأحكام الشرعية للإسلام في فقه النساء، وتأكيد حقوقهن، وأهمية تمكين المرأة وتعليمها وتثقيفها.

بدورها، أفادت الدكتورة مريم الزيدي عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بأن كتاب “ الاكتراث في حقوق الإناث”، تناول الميراث، والزواج، والتعليم، والمساواة، والعدالة، وتضمن شمولية الطرح وعمقه، والدقة العلمية، وسهولة الأسلوب

ومباشرته ما جعل هذه القضايا تصل إلى القارئ بشكل مبسط وواضح، مع الشجاعة في انتقاد العادات والتقاليد المغلوطة والبالية التي كانت تقيد المرأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز