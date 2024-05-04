توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين، على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأفاد المركز في بيان أصدره اليوم بأن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س، فيما سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً،وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:34، والمد الثاني عند الساعة 23:32، والجزر الأول عند الساعة 16:58، والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

وفي بحر عمان سيكون خفيف الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:18، والمد الثاني عند الساعة 08:30، والجزر الأول عند الساعة 13:12، والجزر الثاني عند الساعة 02:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 39 28 60 25

دبي 37 28 70 35

الشارقة 37 25 70 30

عجمان 34 25 75 25

أم القيوين 35 25 70 30

رأس الخيمة 37 27 55 20

الفجيرة 35 28 70 40

العـين 39 27 50 20

ليوا 40 28 50 20

الرويس 35 28 75 40

السلع 35 27 60 40

دلـمـا 38 27 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 31 27 80 50

أبو موسى 29 27 85 60

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