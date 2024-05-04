مركز شرطة البرشاء يطلق مبادرة «ساعة في حب دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة البرشاء، مبادرة «ساعة في حب دبي»، مشكّلة فرقاً تطوعية من موظفي شرطة دبي ومن أفراد المجتمع، للعمل على تنظيف شوارع منطقة اختصاص المركز والأحياء المحيطة بالمساكن والمساجد، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وقال العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء:«تكاتف المواطنون والمقيمون خلال المنخفض وبعد انتهائه لتقديم المساعدة للمتضررين، والتطوع مع الفرق والجهات الرسمية لتخفيف وطأة الأضرار وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية في مركز شرطة البرشاء، أعلنا عن مبادرة «ساعة في حب دبي»، لتنظيف الطرق والشوارع في مناطق اختصاص المركز، وانضم إلينا أكثر من 200 متطوعٍ، منهم أصحاب همم وكبار مواطنين وأطفال، تعاونوا معاً لإعادة الأحياء والطرق نظيفة كما كانت».

بدوره، قال أحمد قمبر من أصحاب الهمم، وموظف في مركز شرطة البرشاء: «شكّلنا فرقاً تطوعية ووزعناها في نقاط محددة، واستمر العمل 10 أيام في كل من منطقة البرشاء 1 والبرشاء 2».

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