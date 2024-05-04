«نسائية دبي» تكرّم أسرة ضمن مشروع «قرة عيني»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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ضمن مشروع «قرة عيني»، قام وفد من إدارة التدريب والاستشارات التابعة لجمعية النهضة النسائية بدبي، بالزيارة الأولى لزوجين تم الزواج بينهما في 12 ديسمبر من عام 2022، خلال مبادرة «العرس التراثي الأول»، حيث تم تكريمها ومنحها مبلغاً مالياً وهدايا عينية لإنجابهما مولودتهما الأولى، تشجيعاً للأسر على الإنجاب.

وكانت الجمعية أطلقت البرنامج غير المسبوق والمنبثق من المبادرة الوطنية «العرس الجماعي» الذي تنظمه الجمعية سنوياً تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويعقد هذا العام نهاية العام الجاري ويستهدف 25 أسرة.

وأكدت عفراء الحاي مبارك مديرة إدارة التدريب والاستشارات الأسرية بجمعية النهضة النسائية في دبي، أن البرنامج يأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز الدعم الاجتماعي ورعاية المجتمع وبهدف تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها ومتمسكة بهويتها وجاهزة ومتأهبة ومؤهلة لمتطلبات المستقبل.

وأضافت أن «قرة عيني» يهدف إلى تشجيع الأسر على الإنجاب ورفع نسبة المواليد. وقالت الحاي إن رؤية البرنامج تتمثل في أن يصبح أحد أهم البرامج الريادية في نشر ثقافة الإنجاب والتشجيع على زيادة عدد الأسر المواطنة في دبي وفي دولة الإمارات العربية بشكل عام، إيماناً من القيادة الرشيدة بأن الإنسان هو العنصر الأساسي لبناء المجتمعات ونهضتها.

وأوضحت أن هناك 3 فئات تستفيد من البرنامج وهي: فئة المواليد الجدد لكل نسخة عرس جماعي، ويتم تطبيقها سنوياً بعد مضي عام كامل على كل عرس، حيث يتم اختيار 3 مواليد ويتم صرف منحة مالية لأول مولود ومبالغ رمزية للمولود الثاني والثالث إلى جانب هدايا عينية.

وأما الفئة الثانية فهي فئة الأسر المشاركة بالعرس على مدار 10 سنوات بحسب 4 معايير وهي: الأسر الأكثر إنجاباً بعدد 5 أبناء فأكثر لكل أسرة، والأسر التي لديها أبناء من أصحاب الهمم، والأسر التي لديها أبناء توائم، والأسر التي لديها أطفال موهوبين.

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