التطوع في مواجهة تداعيات المنخفض الجوي يعكس الروابط الاجتماعية

المصدر: دبي – مريم العلي

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شهدت الأحياء المتأثرة بالحالة الجوية غير الاعتيادية التي شهدتها الدولة خلال أبريل الماضي، حملة تنظيف واسعة النطاق، حيث توحدت جهود الأهالي والمتطوعين لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وشهدت هذه العمليات مشاركة لافتة من الشيخ زايد بن محمد بن خالد القاسمي، الذي شارك في تقديم يد العون والتطوع في تنظيف حي الراشدية، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات وتمكين الشباب من تنظيف الشوارع والمنازل، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، وذلك تحت إشراف فريق شباب الراشدية التطوعي للإنقاذ ورابطة فخر الوطن التطوعية.

فخر

وأكد علي المازم، مؤسس رابطة فخر الوطن التطوعية، الأثر العميق والملموس الذي خلفه المتطوعون في تعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية أواصر الانتماء والتضامن بين أفراد المجتمع.

وأوضح المازم أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا العمل الدؤوب والتفاني الذي أظهره المتطوعون الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع الأهالي المتضررين، متحدين الصعاب ومتجاوزين العقبات التي فرضتها الحالة الجوية الاستثنائية .

جهود

وأضاف أن الجهود المبذولة كانت واضحة وملحوظة، حيث شرعت فرق الإنقاذ في مهمة إزالة المياه والأتربة التي شهدتها الأحياء المتأثرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة مثل بلدية دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. وأكد أن هذا التعاون المثمر يعكس الروح الحقيقية للمجتمع الإماراتي، حيث يتكاتف الجميع لمواجهة الأزمات والتغلب عليها.

وأشاد بشكل خاص بمشاركة الشيخ زايد بن محمد بن خالد القاسمي، التي جسدت التعاون والترابط الوثيق بين القيادة والشعب، مؤكداً أن هذه المشاركة كانت مصدر إلهام ودافعاً للمزيد من العطاء والتفاني في خدمة الوطن وأهله.

وأكد المازم أن الرابطة ستواصل جهودها في تعزيز هذه القيم وترسيخها في نفوس الأجيال القادمة، معبراً عن امتنانه لكل من أسهم في هذه الجهود النبيلة.

بدوره، تحدث طارق الورشو، أحد أهالي منطقة الراشدية وصاحب فكرة فريق شباب الراشدية للإنقاذ، عن الجهود المبذولة لدعم المتضررين، مثنياً على تكاتف أهالي الحي وإقامة مجموعات تواصل على وسائل التواصل الاجتماعي لتنسيق المساعدة وتقديم الدعم المناسب لمن يحتاجه.

من جهته، أكد الدكتور محمد المرزوقي، عضو فريق شباب الراشدية للإنقاذ، أن الجهود المتواصلة والتعاون القائم بين الأهالي والمتطوعين لم يتوقف، مشيراً إلى أن هذا التعاون أثمر عن وضع خطة شاملة ومحكمة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمنازل في حي الراشدية. وأضاف أن الخطة تضمنت خطوات مدروسة لمساعدة المتضررين وإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذا الحي العريق، مؤكداً أن الروح الجماعية والتكاتف هما السبيل لتجاوز الصعوبات وبناء مستقبل أفضل.

جهود ميدانية

في السياق، أكد سالم الأصلي، أحد المشاركين، وجود تنسيق بين الأعضاء، حيث انقسمت الجهود الميدانية بينهم لتنظيف الشوارع والمنازل وتوفير الاحتياجات للأهالي المتضررين من طعام وملابس وغير ذلك.

وأضاف أن الجهود بدأت بمحاولة إعادة عملية السير إلى ما كانت عليه من خلال إزالة المياه والأتربة التي قد تعرقل الطرقات، ثم انتقل العمل للتنظيف ومساعدة المتضررين وتوزيع سلال غذائية مقدمة من جهات مختلفة في الدولة للأسر المتضررة، حتى تمكن الحي من استعادة عافيته.

إلى ذلك، أكدت ميثا الورشو، إحدى المشاركات، أهمية دور العنصر النسائي في الفرق التطوعية، حيث قامت المتطوعات بتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأهالي المنطقة، فيما أشارت المشاركة مباركة محمد إلى أنهم بذلوا قصارى جهدهم في الاستجابة السريعة للحالة، حيث نجحوا في تقديم الأدوية الضرورية والمساعدة للمحتاجين، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

شكر

بدورهم، توجه أعضاء فريق الإنقاذ بالشكر لكل من أسهم في المبادرة، حيث قال حامد النوري إن التكاتف بين فرق الإنقاذ والجهات الحكومية كان حاسماً في توفير كل الاحتياجات اللازمة للتنظيف ومساعدة الأهالي، وشكر قادة الفرق على جهودهم وتعاونهم.

كما أشاد عادل فيروز، بالعمل الميداني الجاد والتنسيق المثالي مع الجهات الرسمية، مشيداً بجهود المتطوعين في دعم المتضررين.

وقال ناصر النوري، إنه بادر بالانضمام إلى فريق المتطوعين، مؤكداً على أهمية الاستخدام الإيجابي لهذه المجموعات التطوعية لتحقيق أهداف نبيلة.

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