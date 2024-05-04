ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال أشهر الربيع

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد تقرير مناخي نشره المركز الوطني للأرصاد الجوية أمس أن شهر مايو يعد أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، في هذا الشهر يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

وبحسب التقرير يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة مع شهر أبريل، خصوصاً مع النصف الثاني منه، والفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر مايو يتراوح ما بين 30.6 و33.6 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.3 و40.9 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 24.3 و26.8 درجة مئوية.

وسجلت أعلى درجة حرارة 50.2 درجة مئوية على أم الزمول ومطار الفجيرة سنة 2009 فيما سجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2005 والتي بلغت 9.0 درجات مئوية.

طقس اليوم

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية خصوصاً الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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