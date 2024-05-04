آمنة الضحاك: الإمارات تمتلك رؤية متكاملة لتعزيز أمنها الغذائي

المصدر: دبي - البيان

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ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أعمال الدورة الـ(38) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي استمرت يومين واختتمت أعمالها أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض.

وشهد الاجتماع حضور وزراء الزراعة بالدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية، وتناول عدداً من الموضوعات المهمة الرامية إلى تنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في المجال الزراعي، وزيادة مساهمة ذلك في تعزيز الأمن الغذائي العربي.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أن دولة الإمارات تمتلك رؤية متكاملة لتعزيز أمنها الغذائي الوطني من خلال تحول نظمها الغذائية وكامل سلسلة القيمة الغذائية إلى نظم مستدامة ذكية مناخياً من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتحديات نقص المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، ذلك من منظور أوسع يهدف إلى تأسيس المزيد من مشروعات التنمية الزراعية المتطورة وإطلاق المبادرات المحلية والعالمية لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي بوصفه قضية مشتركة تستوجب العمل الجماعي.

وقالت معاليها: «كانت مشاركة الإمارات خلال الدورة الـ(38) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مثمرة، حيث تمتلك الإمارات دوراً إيجابياً ومؤثراً في دعم دور المنظمة لتعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، حيث أكدنا خلال مشاركتنا جهودنا المستمرة في هذا الشأن من خلال نقل الخبرات والتجارب واستثمار دور الإمارات العالمي المؤثر في تطبيق نظم الزراعة والأمن الغذائي الحديثة بما يخدم مساعي الدول العربية في تنمية قطاعها الزراعي والغذائي بشكل مستدام».

أمن غذائي

وأكدت معاليها أن الأمن الغذائي لدولة الإمارات هو جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي العربي ومؤثر فيه بشكل إيجابي، وأن الدولة في ظل قيادتها الرشيدة تبذل كل المساعي من أجل النهوض بمنظومة أمن غذائي متكاملة تزيد من تأثيرها الإيجابي في منظومة الأمن الغذائي العربي لصالح شعوب المنطقة في دولنا الشقيقة.

وأشادت معاليها باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الـ38 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وثمنت كذلك دور جمهورية مصر العربية في استضافة مقر المنظمة بشكل مؤقت من العاصمة السودانية الخرطوم، وضمان واستمرار القيام بدورها خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها اعتماد خطة عمل المنظمة لعامي (2025 - 2026)، ومتابعة سير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، وسبل تعزيز الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية.

دعم

كما تناولت الاجتماعات دعم المنظمة لجهود الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث حول التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، وتحديد موضوعات جوائز المنظمة العربية للتنمية الزراعية للأمن الغذائي العربي لعامي 2024 - 2025، كما وافق الاجتماع على إنشاء البرنامج العربي للتميز في بناء القدرات في التقنيات الزراعية والبيئية الحديثة في المنطقتين العربية والأفريقية بالمملكة المغربية.

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