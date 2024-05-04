بلدية دبي تفتح باب التسجيل ببرنامج التميز في الأنظمة الغذائية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في النسخة الأولى من «برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية»، والذي يهدف إلى تكريم نخبة من المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق أعلى معايير التميز في التغذية والسلامة الغذائية، والملتزمة بتعزيز الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والابتكار والتحول الرقمي، وتحفيزها على التميز والارتقاء بعناصر جودة الحياة في مجتمع الإمارة.

وأشار سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، إلى أن البرنامج يعد ثمرة الجهود المتواصلة لبلدية دبي وحرصها على بناء منظومة غذاء مستدامة، تضمن سلامة واستدامة الأنظمة الغذائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفر أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية التي تجعل من دبي أكثر ريادة واستدامة وجودة للحياة كل يوم، ليكون البرنامج بصمة رائدة لتكريم الجهات والمنشآت الغذائية التي أسهمت في الارتقاء بتلك المنظومة وتركت أثراً بارزاً في تعزيز ريادة إمارة دبي كمركز تجاري عالمي، ودعم مستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي».

فئات ومعايير

وقال الطاهر: «يضم البرنامج 3 فئات تشمل؛ التميّز في فئة المطاعم، والتميّز في فئة مطاعم الفنادق، والتميّز في فئة مطاعم الوجبات السريعة والكافتيريا، وسيجري اختيار المنشأة بناءً على 5 معايير هي؛ التميّز في سلامة الأغذية والتغذية، الاستدامة، ثقافة سلامة الغذاء، التحول الرقمي، الابتكار».

مؤشرات

ويشمل كل معيار من المعايير الـ5 للبرنامج مؤشرات يُبنى عليها التقييم، حيث يضم معيار التميز في سلامة الغذاء والتغذية: متانة أنظمة سلامة الغذاء، والتغذية المتكاملة، والتدابير المُتخذة لمنع انتشار الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

وأما معيار الاستدامة فيضم؛ المسؤولية البيئية، التأثير المجتمعي، ممارسات الحوكمة، فيما يضم معيار ثقافة سلامة الغذاء مؤشرات؛ تعليم وتطوير العاملين، وإشراك العاملين، والقيادة والالتزام، والممارسات المهنية وإشراك أصحاب المصلحة.

كما يضم معيار التحول الرقمي مؤشرات التتبع والشفافية، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ورقمنة عمليات السلامة الغذائية .

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