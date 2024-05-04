مهرجان «السودان في قلب الإمارات» يحتفي بالتراث والفنون

المصدر: دبي - البيان

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تنظم الجالية السودانية في دولة الإمارات مهرجان «السودان في قلب الإمارات» بمركز دبي التجاري العالمي غداً للاحتفاء بالثقافة والفنون السودانية، وتعزيز قيم التسامح والتعايش التي تسود بين كل مكونات المجتمع بدولة الإمارات.

ويهدف المهرجان الذي يحضره 4 آلاف شخص من أبناء الجالية السودانية بالدولة إلى إبراز خصوصية التراث الثقافي السوداني والتعريف به وسط أجواء احتفالية بحضور مجموعة من أبرز الشخصيات السودانية المقيمة بالدولة، وتشمل رجال أعمال وفنانين ومثقفين ورياضيين وغيرهم.

وسيتضمن المهرجان العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والاستعراضية والتراثية المتنوعة. كما يتضمن المهرجان سوقاً كرنفالية مستوحاة من أبرز معالم السودان، تشمل السوق العربي، وجهة التسوق العريقة المعروفة في السودان، التي ستوفر لزوار المهرجان تجربة تسوق حية من خلال توفير منتجات يدوية سودانية، في أجواء تراثية سودانية خالصة، مصحوبة بعرض بصري للسوق العربي الذي يعد وجهة تسوق رئيسة في السودان، إضافة إلى ركن «كورنيش النيل»، الذي يوفر تجربة تسوق مميزة لرواد المهرجان توفر أبرز المأكولات والمشروبات السودانية التقليدية.

ويضم المهرجان أيضاً معرضاً تراثياً تبرز من خلاله خصوصية الموروث السوداني، إضافة إلى ركن خاص بالتقاط الصور التذكارية، في أجواء تراثية سودانية خالصة، وغيرها من الفعاليات التي تحتفي بالثقافة والموروث السودانيين.

وتشارك الفنانة السودانية نانسي عجاج في الفقرة الفنية بمجموعة متنوعة من أبرز أعمالها، وتضم أجندة الحفل المتنوعة أيضاً مشاركة عدد من أبرز مقدمي «ستاند أب كوميدي».

ويعكس المهرجان الروابط الاجتماعية الإيجابية التي تربط بين أبناء الجالية السودانية في الإمارات، فضلاً عن الحضور المميز لرجال الأعمال وأصحاب الشركات السودانية العاملة في الدولة.

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