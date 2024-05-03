"فريق التقييم المشترك" يعلن انتهاء الحالة الجوية في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية أكد انتهاء الحالة الجوية في الدولة.

وأوضحت الهيئة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في "إكس"، أنه تم تكثيف عمليات الرصد والمتابعة المستمرة خلال الأيام السابقة، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بكل استباقية واحترافية ومرونة من قبل الجهات المعنية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، حيث خفت حدة الحالة تدريجياً من آخر نهار الخميس وانحسارها على شمال وشرق الدولة، ويعمل المركز على مدار الساعة لتقديم تنبؤات ومعلومات الأحوال الجوية بشكل فعال ومستمر.

وذكرت وزارة الداخلية أن مراكز وغرف العمليات المركزية وفرق العمل الميدانية والتخصصية كانت حاضرة بتمام جاهزيتها استباقياً للتعامل مع الحالة الجوية.

ونوهت بأن فرقها عملت بصورة وقائية حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدةً أنها ستواصل مهامها وأعمالها الميدانية، للتأكد من انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق التي تأثرت بالحالة الجوية.

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