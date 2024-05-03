محمد بن زايد وسعود بن صقر والشيوخ يشيعون جثمان طحنون بن محمد

المصدر: أبوظبي - وام

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أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الكبير المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بجانب عموم سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام وأشقاء الفقيد وأبنائه وجموع المصلين.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص وتفانٍ لخدمة وطنه، سائلين الله عز وجل أن يلهم آله وذويه وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. وشيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ، جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حساب سموه في «إكس» أنه برحيل الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان فقدت الإمارات أحد رجالات الوطن الأوفياء وواحداً من رفاق المسيرة للشيخ زايد.

وأضاف سموه بأن الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحل عن دنيانا تاركاً سجلاً ثرياً من الحكمة والعمل المخلص والملهم في خدمة الإمارات وشعبها. حيث دون سموه: «رحم الله الوالد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا الصبر والسلوان.

فقدنا برحيله أحد رجالات الوطن الأوفياء، وواحداً من رفاق المسيرة للشيخ زايد، رحمه الله، لعقود من الزمن قبل الاتحاد وبعده. ورحل عن دنيانا تاركاً سجلاً ثرياً من الحكمة والعمل المخلص والملهم في خدمة الإمارات وشعبها».

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر حساب سموه في «إكس»، أن المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحل بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل المخلص، كرسها لخدمة وطنه وشعبه.

وأضاف أن الشيخ طحنون بن محمد شهد مراحل تأسيس الدولة ونهضتها وأسهم في بنائها. حيث دون سموه: «رحم الله فقيدنا الكبير الشيخ طحنون بن محمد، رحل بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل المخلص، كرسها لخدمة وطنه وشعبه، شهد مراحل تأسيس الدولة ونهضتها وأسهم في بنائها، خالص التعازي والمواساة إلى رئيس الدولة وشعب الإمارات، نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء ويتغمده بواسع مغفرته ورضوانه».

ونعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر حساب سموه في «إكس»، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان. وقال سموه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين. قدّم الراحل مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء، وكان رجل دولة خدم وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفان. نسأل الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان. وقال سموه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات في وفاة ابن الإمارات البار المغفور له بإذن الله الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وإلى ذلك نعى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان. وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه الكرام، وإلى عموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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