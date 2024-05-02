بلدية دبي تتعامل مع 469 بلاغاً خلال هطول الأمطار

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثهاـ وتعاملت فرق البلدية مع 469 بلاغاً يوم أمس الخميس، وبلغ عدد الكوادر الإشرافية في الميدان 160 فرداً، وعدد المهندسين والموظفين 783 موظفاً، و2032 عمالاً وسائقاً، وتم استخدام 197 صهريجاً، و199 معدة و178 منقذاً، كما تم استخدام 146 الية ومعدة ومركبة ثقيلة، و92 مهدة ومركبة خفيفة.

جاهزية تامة

وكانت بلدية دبي وضعت جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة، مدعومةً ببنيةٍ تحتيةٍ تُعد من الأكثر تقدماً وكفاءةً واستدامةً على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.

إرشادات

وأوضحت البلدية أنه يمكن لأفراد المجتمع تقديم البلاغات بخصوص تراكم مياه الأمطار وتجمعاتها، من خلال استخدام تطبيق دبي 24/7، أو التواصل على الرقم 800900. كما نوّهت إلى تجنب ربط انابيب تصريف مياه الأمطار في المنازل مع شبكة الصرف الصحي، كونها تسبب عبئاً على الشبكة.

وأشارت البلدية إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة مناطق إمارة دبي، لضمان الحفاظ على السلامة العامة. وذلك وفق خطة عمل استباقية وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، والتي تُشكل جزءاً رئيسياً من البنية التحتية المتطورة لإمارة دبي، تجعلها إحدى الوجهات الأمثل للعيش والعمل في العالم، حيث تمتد شبكات تصريف المياه السطحية والأمطار في دبي لأكثر من 4,000,000 متر طولي مرتبطةً بأكثر من 72,000 مصرف مياه أمطار و35,000 غرفة تفتيش، تلتقي جميعها في 59 محطة رفع وضخ، لتوصل هذه المياه إلى المسطحات المائية عبر 38 مخرجاً نظامياً.

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