رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة اليوم بعد صلاة العصر على روح طحنون بن محمد

المصدر: وام

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإقامة صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - تغمده الله بواسع رحمته - في جميع مساجد الدولة بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 2 مايو الجاري.

وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الكبير الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان "رحمه الله" في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بجانب عموم سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام وأشقاء الفقيد وأبنائه وجموع المصلين.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص وتفانٍ لخدمة وطنه، سائلين الله عز وجل أن يلهم آله وذويه وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

‌‎وشيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ، جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

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