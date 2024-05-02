إسلامية دبي تطلق مبادرة " إمام الفريج "

المصدر: دبي - البيان

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بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لإطلاق مبادرة «إمام الفريج»، بهدف تأهيل الأبناء لإمامة المُصلين، وذلك بعد النجاح المجتمعي الكبير الذي حظيت به مبادرة «مؤذن الفريج» في موسمها الأول.

وفي خطوة تعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز القيم الإسلامية والثقافية في المجتمع، أطلقت الدائرة مبادرة ( إمام الفريج ) في 70 مسجداً في إمارة دبي. تستهدف أطفال وشباب فرجان دبي من سن ( 6-21 ) عاماً ، ولمدة 4 أشهر .

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، بأنه تم إطلاق المبادرة والتي تتماشى مع " أجندة دبي الاجتماعية 33" بهدف تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل.

وقال سعادته: بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة مؤذن الفريج، رأينا أن نستكمل المسيرة بإطلاق "إمام الفريج" تلبية لتطلعات المجتمع، حيث ستعمل المبادرة على تأهيل أبناء الفرجان للقيام بإمامة المصلين في مساجد دبي، بهدف رسم علاقة وثيقة بين الأسرة والمسجد، والمشاركة في مسيرة وعي وتثقيف مجتمع دبي وتعزيز ثقافة الوعي الديني ولاسيما الأسرة، إذ تستقطب المبادرة أبناء مناطق فرجان دبي من الصغار، ليصبحوا أئمة الفرجان.

وأشار سعادته على حرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على المشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة، لاسيما المبادرات التي تعكس تعاليم ومبادئ وقيم ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي، بأن تكون الأفضل عالميا إسلاميا وخيريا.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد سهيل المهيري، مدير إدارة الخدمات الدينية في المساجد، رئيس فريق مبادرة " إمام الفريج" أنه تم اعتماد 70 مسجدا في إمارة دبي للبدء في استقبال الراغبين في الاشتراك في المبادرة، مشيرا إلى أنه تم وضع اشتراطات للمشاركة كالتسجيل عن طريق المحفظين في المساجد المذكورة، وألا تقل نسبة الحضور عن 70% للطالب المشارك.

وأوضح المهيري أنه سوف تُعقد دورة للمنتسبين على أن تكون حلقات التعليم 3 أيام في الأسبوع لفئتين من الأعمار، بحيث تكون الحلقات للأعمار من (6-14 سنة) في يوم الأحد (عن بعد)، ويومي الثلاثاء والخميس حضورياً من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، أما الحلقات للأعمار من (15-21 سنة) ستكون أيام الاثنين والأربعاء حضورياً، بينما يوم الجمعة (عن بعد)، وذلك من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.

وأضاف رئيس الفريق بأنه سيتم تعليمهم خلال هذه الدورة البرامج الفقهية لأحكام الإمامة والصلاة، وحفظ القرآن الكريم، وأنه سيتم تقييم المشاركين من خلال اللجان خلال شهر سبتمبر المقبل.

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