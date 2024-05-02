طرق دبي تعلن عن تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

ودعت الهيئة إلى متابعة حساباتها للاطلاع على المستجدات.

وأكدت استعدادها التام لضمان إنسيابية التنقل لجميع مستخدمي الطرق في دبي تزامناً مع التقلبات الجوية الراهنة.

وقالت الهيئة عبر حسابها على «إكس» : «هيئة الطرق والمواصلات على استعداد تام وتضع جهودها كافة لضمان انسيابية التنقل لجميع مستخدمي الطرق في دبي تزامناً مع التقلبات الجوية».

وكانت الهيئة أوصت الجمهور باتباع إرشادات السلامة عند قيادة المركبات أثناء تقلبات الطقس، وقالت «ابتعد عن مناطق تجمع مياه الأمطار وقُد المركبة بتمهل في الشوارع المبللة».

وأضافت «لا تحاول زيادة سرعتك بتجاوز مركبة بطيئة أمامك، أو الابتعاد عن مركبة خلفك، لأن الطرق المبتلة تساهم في زيادة احتمالية انزلاق المركبة وتقلل من كفاءة المكابح».

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