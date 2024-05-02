فرق دبي الميدانية.. جهود استثنائية للتعامل مع الحالة المطرية

المصدر: البيان

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أكدت الفرق الميدانية التابعة لحكومة لدبي، استعدادها التام للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة التي تتعرض لها الإمارة اليوم الخميس، حيث تبذل فرق الطوارئ المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة جهوداً استثنائية للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وحرصت الفرق الميدانية في دبي منذ الصباح الباكر، على التعامل مع الحالات الناجمة عن هطول الأمطار في جميع المناطق، لضمان الحفاظ على السلامة العامة وراحة الجمهور، وفق منظومة استباقية متكاملة من الإجراءات المتعلقة بتصريف الأمطار، والتعامل مع الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها، بكفاءة على مدار 24 ساعة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي مواصلة جهودها للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي الذي تشهده الدولة، ودعت إلى الالتزام بإرشادات الأمن والسلامة سواء على الطريق، أو العمل، أو في المنزل. ونصحت بمتابعة النشرات والتنبيهات الجوية الصادرة من المصادر الرسمية.

وطمأنت أفراد المجتمع بأن الكوادر الشرطية المتخصصة على استعداد تام على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.

من جهتها أعلنت بلدية دبي عن جاهزيتها التامة للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلّبات الطقس وهطول الأمطار في كل مناطق الإمارة، لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وذكرت البلدية أنها تتلقى البلاغات عبر الرقم 800900، أو عبر تطبيق الواتس آب.

كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات استعدادها التام للتعامل مع الأحوال الجوية، وأنها تسخر جهودها كافة لضمان انسيابية التنقل لجميع مستخدمي الطرق في دبي تزامناً مع التقلبات الجوية.

أرقام الطوارئ:

شرطة دبي للحالات الطارئة

999

شرطة دبي للحالات غير الطارئة

901

الدفاع المدني

997

إسعاف دبي

998

هيئة كهرباء ومياه دبي

991

دبي الصحية

80060

بلدية دبي

800900

هيئة الطرق و المواصلات

8009090

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