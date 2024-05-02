هطول أمطار الخير على الإمارات (فيديو)

المصدر: البيان

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هطلت على الإمارات صباح اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.

وهطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة وخفيفة على ميناء جبل على بدبي ومنطقة الظفرة وأم القيوين وغنتوت بأبوظبي وعلى مطار الفجيرة الدولي وعلى وادي تبارة ووادي كوب برأس الخيمة وعلى منطقة الذيد بالشارقة وعجمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة جراء السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، مع رياح قوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم 14.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غير مستقر مع سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تسود البلاد اليوم الخميس، أن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 إلى 40 كم/س تصل إلى 75 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطرب الموج - شديد الاضطراب أحياناً مع السحب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 22:01 والمد الثاني عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند الساعة 14:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:57، أما بحر عمان فيكون متوسط الموج يصبح مضطربا مع السحب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:06 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 23:23.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 24 90 40

دبي 29 24 90 50

الشارقة 28 23 90 55

عجمان 28 25 90 40

أم القيوين 29 24 90 35

رأس الخيمة 30 20 85 40

الفجيرة 33 24 85 40

العـين 31 25 85 40

ليوا 34 25 90 50

الرويس 33 25 90 35

السلع 32 23 90 40

دلـمـا 32 26 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 30 27 85 35

أبو موسى 30 26 90 30

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