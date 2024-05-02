2000 استشارة قانونية من «الاتحادية للموارد البشرية» في 3 أشهر

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها قدمت 2000 استشارة قانونية خلال الربع الأول من العام الجاري وردتها من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

قنوات رسمية

وقالت آمنة صالح آل مندوس البلوشي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لــ«البيان»، إن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة رد على قرابة 2000 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية، وجمهور المتعاملين خلال الربع الأول من العام.

وذلك عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية، ومنها القنوات الرقمية مثل: نظام إسعاد المتعاملين، والتطبيق الذكي للهيئة Fahr، والمساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة «حمد»، ومركز الاتصال الموحد 600525524.

وأوضحت أن معظم الاستشارات الواردة إلى الفريق كانت عبر نظام إسعاد المتعاملين المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae، وبنسبة وصلت إلى 90 %، تلاه في ذلك التطبيق الذكي، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الاستشارات تركزت حول قضايا وموضوعات ( أنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، والأدلة الخاصة بها، ومن ثم الإجازات، والعلاوات والبدلات، والترقيات).

تشريعات وأنظمة

وكانت الهيئة قد قدمت خلال العام الماضي فقط 8 آلاف و300 استشارة قانونية، وعقدت قرابة 40 ورشة عمل ما بين افتراضية وحضورية لموظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية؛ بغية توعيتهم بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وضمان التطبيق السليم لها.

وتشكل فريق الاستشارات القانونية بالهيئة في العام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة.

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