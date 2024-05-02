مكتوم بن محمد: الإمارات منصة دائمة لتبادل الرؤى في تشكيل مسار أسواق المال

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دولة الإمارات تعد منصة دائمة لتبادل الرؤى وتحقيق التعاون والشراكة والاستفادة من الخبرات الاقتصادية لتشكيل مسار أسواق المال.

جاء ذلك في تدوينة لسموه في حسابه بمنصة «إكس» بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة السنوية لأسواق رأس المال والتي ينظمها سوق دبي المالي أمس، وهي القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الأولية (IPO).

وقال سموه في تدوينته أمس: «انطلقت اليوم قمة أسواق رأس المال 2024 التي تمثل تجمعاً لأهم قادة الاقتصاد وأسواق المال والخبراء بهدف تحليل ومراقبة تطورات المشهد المالي، ووضع التوصيات الملائمة لتشكيل مستقبل أسواق المال.. القمة تنطوي على فرص عديدة لاستكشاف تأثير التغيرات الاقتصادية والتطور التكنولوجي في أنماط وسلوك المستثمرين ومستقبل أسواق رأس المال عالمياً ومحلياً..

الإمارات منصة دائمة لتبادل الرؤى وتحقيق التعاون والشراكة والاستفادة من الخبرات الاقتصادية لتشكيل مسار أسواق المال، وتحقيق ازدهارها بما يعود بالخير على الاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة».

«أرينا»

وكشف سوق دبي المالي في القمة عن مبادرته «أرينا» وهي منصة مبتكرة لعروض الاكتتابات الخاصة الأولية تم تصميمها خصيصاً لتحفيز فرص النمو أمام الشركات والمستثمرين، بما يمثل نهجاً رائداً لزيادة رأس المال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وتوفر «أرينا» منصة لمجموعة واسعة من الشركات الخاصة؛ ومن ذلك مجموعات الشركات العائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات في مراحل نموّها المختلفة. وعبر هذه المنصة، يمكن للشركات الوصول إلى رأس المال بسهولة عبر أصول متنوعة تشمل الأسهم وأدوات الدين، إلى جانب خطط لتقديم فئات أصول أخرى في المستقبل.

كما سيتاح أمام الشركات المدرجة للاكتتابات الخاصة في «أرينا» خيار تقييد وصول المستثمرين إلى المؤسسات الاستثمارية، أو الموظفين فقط، أو أفراد العائلة والمؤسسين، ما يوفر لها خيار إدراج قبل الاكتتاب العام عبر توسيع قاعدة مستثمريها عن طريق بيع حصص الأسهم الخاصة في السوق، كي تتمكن من جمع السيولة بطرائق لم تكن متوافرة من قبل.

وبالنسبة للشركات التي تسعى إلى جمع تمويلات تتجاوز 35 مليون درهم، توفر «أرينا» وصولاً فعالاً من ناحية التكلفة إلى شبكة واسعة من المستثمرين، كما تعد المنصة بديلاً منظماً عن طرائق التمويل التقليدية، لتمكين المؤسسات الخاصة من الوصول المباشر إلى أسواق رأس المال، والمشاركة في إنشاء سجل الأوامر المصمّم لهذا الغرض في سوق دبي المالي.

وبتسهيل الاكتتابات باستخدام التقنيات الحديثة، يمكن للمُصدِرين تقليل تكاليف المعاملات بشكل كبير. وبالنسبة للمستثمرين، توفر منصة «أرينا» إمكان الوصول الحصري إلى استثمارات السوق الخاصة في سوق دبي المالي، بما يشمل إتاحة وصولهم إلى الفرص المبكرة لتحقيق النموّ في المحفظة الاستثمارية.

نقلة مهمة

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: إطلاق منصة «أرينا» نقلة مهمة تؤكد التزام سوق دبي المالي تزويد المُصدِرين والشركات الخاصة أحدث الوسائل لجمع رأس المال ودعم نموها مع الحفاظ على مبدأ الشفَافَة، كما تجمع بين مزايا وكفاءة الإدراج المباشر إلى جانب قاعدة متنوعة من المستثمرين في سوق دبي المالي.

وأضاف: كما تتيح المنصة أمام المستثمرين إمكان الوصول بسهولة إلى الاستثمارات الخاصة في الشركات والمؤسسات الواعدة في الإمارات، ما يوفر لهم فرصاً استثمارية سلسة لم تكن متاحة من قبل، كما تعمل «أرينا» محفزاً على تحسين وتمويل منظومة شركات النموّ، ما يمهد الطريق لترسيخ منظومة استثمارية أكثر حيوية وشمولاً.

وتم دعم منصة «أرينا» بالتكنولوجيا الحديثة، لتسهيل إنجاز العمليات بسلاسة، ومن ذلك إجراءات التحقق، وإنشاء سجل الأوامر، والتداولات عبر الوساطة، والتسوية، ما يُجدد مفاهيم السهولة والكفاءة في الاستثمار.

وتعد القمة المقامة في مدينة جميرا بدبي، منصة رئيسة لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي.

مناقشات

وأكد حامد علي أن سوق دبي المالي لديه مناقشات ستنعكس على السوق في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن السوق جذب 35 مليار درهم من 8 شركات أُدرجت منذ سنة 2021 وبحجم طلب يفوق تريليون درهم من جميع فئات المستثمرين.

وأضاف إن استراتيجية السوق تستهدف إطلاق مبادرات لجذب شركات في القطاعات غير الممثلة مثل التعليم والصحة وقطاعات المستقبل كشركات التكنولوجيا المالية والتي تشهد نمواً في دبي، لافتاً إلى إمكان منح القطاع الخاص محفزات ومزايا لتسهيل إدراج تلك الشركات.

وأكد أن هناك طلباً وسيولة ورغبة في الاستثمار في سوق دبي المالي بشكل ملموس، وأن عدد الشركات الراغبة في القيد يبشر بالخير والقادم سيعطي زخماً في السوق؛ وفق «سي إن بي سي عربية».

وشدد أن أداء السوق كان قوياً في العامين الماضيين بسبب استراتيجية تطوير أسواق المال وخطة حكومة دبي التي تعمل على جذب إدراجات حكومية واستثمارات أجنبية بجانب عدد من التعديلات التشريعية.

وأشار إلى أن من بين المستهدفات تحقيق نمو في المنتجات الحالية في السوق وطرح منتجات جديدة، مؤكداً أن مباحثات جارية مع جهات عدة للنظر في أفضل طرح قادم لصناديق المؤشرات.

سموه:

القمة تمثل تجمعاً لأهم قادة الاقتصاد وأسواق المال والخبراء بهدف تحليل ومراقبة تطورات المشهد المالي

فرص عديدة لاستكشاف تأثير التغيرات الاقتصادية والتطور التكنولوجي في أنماط وسلوك المستثمرين

حامد علي:

طلب وسيولة ورغبة في الاستثمار بسوق دبي المالي بشكل ملموس

إطلاق منصة «أرينا» لتحفيز فرص النمو أمام الشركات والمستثمرين

سوق دبي المالي يجذب 35 مليار درهم من 8 شركات أُدرجت منذ 2021

عروض اكتتابات خاصة بديلة عن العامة للشركات العائلية وشركات النمو والشركات الخاصة

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