«الوطني الاتحادي» ينعى فقيد الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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نعى المجلس الوطني الاتحادي، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس.

وتقدم معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بصادق التعازي وخالص المواساة سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وعموم آل نهيان جميل الصبر والسلوان، و«إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

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