«إيدج» تستحوذ على %51 من شركة «كوندور للتقنيات غير الفتاكة»

المصدر: ساو باولو - البيان

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أعلنت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أمس، استحواذها على %51 من شركة «كوندور للتقنيات غير الفتاكة»، ومقرها البرازيل، والتي تعتبر بدورها إحدى أفضل خمس شركات رائدة في مجال التقنيات غير الفتاكة عالمياً. وسيؤدي الاستحواذ على حصة في شركة «كوندور»، إلى تعزيز قدرات ايدج، ودفع المجموعة لتصبح رائدة عالمياً في مجال الدفاع والأمن.

وتمتاز شركة «كوندور» بتواجدها في أكثر من 85 دولة، وهي المنتج الأول في العالم للغاز المسيل للدموع والمنتجات ذات الصلة للأغراض العسكرية والدفاع المدني والسيناريوهات العسكرية والأمن العام.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تُعد هذه الخطوة تطوّراً بالغ الأهمية وتحقق منافع جمّة لمجموعة ايدج معتبراً أن تواجد شركة «كوندور» كجزء من المجموعة من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق النمو العالمي المستدام، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار.

بدوره، قال كارلوس دي أغيار، الرئيس التنفيذي ومؤسس «شركة كوندور»: تعزز الشراكة المثمرة، الثقة بقدرات شركتنا، وتعكس التزامنا ببناء مستقبل أكثر أماناً للجميع، لا سيما في البرازيل.

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