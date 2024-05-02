الإمارات سباقة عالمياً في توفير الظروف اللائقة والآمنة للعمال

المصدر: أبوظبي، دبي - موفق محمد، وام

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احتفلت دولة الإمارات بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث شاركت العديد من الجهات والمؤسسات في الاحتفال بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وتأكيد إطار قيم التسامح والتعايش في الإمارات والوفاء بالالتزامات والواجبات نحوهم.

السكن اللائق

وفي إطار الاحتفالات، زار معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، السكن العمالي التابع لشركة «القرية العمالية للعقارات» بأبوظبي، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها في إطار احتفال الدولة بـ «اليوم العالمي للعمال»، وأكد معاليه «أهمية توفير السكن العمالي اللائق للعمال وفق التشريعات ذات العلاقة وتحفيز الشركات على تعزيز ممارستها، الأمر الذي انعكس من خلال تخصيص فئة ضمن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لأفضل استثمار السكنات العمالية».

واحتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالمناسبةـ عبر حزمة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية والثقافية والصحية. وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، رئيس جائزة تقدير العالمية: الريادة هي سمة من سمات مجتمعنا العريق بقيمه وأصالته وتقاليده وتسامحه، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم نهضتنا المباركة وجعلت الإمارات محط أنظار العالم والطامحين إلى بناء مستقبل أفضل لهم.

ريادة إماراتية

وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً في تأمين ظروف العمل اللائقة والملائمة والآمنة والكريمة للعمال.

وأشارت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أهمية المبادرات التي اتخذتها الدولة لتسخير كل الإمكانيات والقدرات لتعزيز بيئة وظروف العمل.

ولفتت الكعبي، إلى المؤشرات العالمية التي تصدرتها الإمارات، والمتعلقة بسوق العمل، كحصولها على الترتيب العالمي في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وفق تقرير الازدهار لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، وتصدرها العالمي في« قلة تكلفة الفصل من الخدمة» وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)»، إضافة إلى «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، ضمن مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.

مستحقات

وحصّلت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً مستحقات مالية لـ10 آلاف و720 عاملاً خلال 2023، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم العمالية نسب فصل قياسية وصلت إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة.

وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً.

وقال النعيمي، خلال الملتقى الإعلامي «محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال»، أمس، بالتزامن مع يوم العمال العالمي: «تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة. المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية بسيطة، و3 للاستئناف، و5 للتنفيذ».

مسؤولية مجتمعية

واحتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمناسبة، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وكيزاد للمجمعات، تعزيزاً لقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد كل أفراد المجتمع والاهتمام بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.

وتضمن الحفل تكريم العمال وتوزيع الهدايا تقديراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وأكد عبد العزيز أحمد باوزير الرئيس التنفيذي لكيزاد للمجمعات، أن الاحتفال بيوم العمال العالمي فرصة لتهنئة عمال الإمارات ولكي نؤكد لهم أننا معهم وندعمهم.

وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي إن الاحتفاء بيوم العمال العالمي يعد منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات.

تكريم

ونظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، فعالية احتفالية خاصة لسائقي شركة توصيل «طلبات» تقديراً وتكريماً لجهودهم وعملهم الدؤوب في خدمة المجتمع. وشهد فعاليات الاحتفالية، العميد عبد الرحمن الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد سعيد الهلي مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة، والرائد حمد الشامسي رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان. كما احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بتوزيع المشروبات الباردة على العمال العاملين في المواقع الإنشائية بمدينة مصدر، ضمن مبادرة «برد صيفك».

ونظمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية ترفيهية توعوية للفئات العمالية في جزيرة أبوظبي بالتعاون مع مستشفى «استر أم هيلث كير».

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