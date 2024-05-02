«دبي للمستقبل» تطلق برنامج القيادة والتصميم يونيو المقبل

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق «برنامج القيادة والتصميم» ضمن «مبادرة التصميم الحكومي»، بهدف إشراك مختلف الجهات الحكومية وفرق العمل في تصميم مستقبل القطاعات الرئيسية، وفق منهجية يرتكز محورها الرئيسي على تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، ولتكون دبي من أفضل مدن العالم في مختلف المجالات المعنية بجودة حياة الإنسان.

وستنطلق أعمال «برنامج القيادة والتصميم» في يونيو المقبل وتستمر حتى أكتوبر 2024، ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل والاجتماعات والفعاليات داخل وخارج الدولة، بهدف تعزيز التواصل بين المشاركين، وتعريفهم بأهم أهداف البرنامج، وتدريبهم على توظيف مختلف أدوات التصميم الحكومي، وتصميم سيناريوهات مستقبلية، وإعداد نماذج أولية للمشاريع والمبادرات والاستراتيجيات الحكومية.

مهارات التفكير

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يهدف هذا البرنامج إلى تمكين قادة مستقبل القطاع الحكومي بمهارات وأدوات التفكير التصميمي، وتوليد الأفكار المبدعة، واستشراف الفرص المستقبلية، وتطوير الخدمات والنماذج الحكومية المبتكرة ومشاركتها مع الشركاء في المنطقة وحول العالم تنفيذاً لرؤية القيادة».

وأكد أن نجاح العمل الحكومي في المستقبل يرتكز بشكل رئيسي على وجود خبرات وطنية متمكنة بمهارات التفكير التصميمي والقدرة على استشراف التحولات الكبرى قبل حدوثها، وتعزيز الجاهزية لتحدياتها ومتغيراتها، وتطوير القدرة على استيعاب مخرجاتها وتوظيفها لخدمة المجتمع.

وأشار إلى أهمية هذا البرنامج في دعم الجهات الحكومية بدبي للاستفادة من مخرجات «برنامج القيادة والتصميم» لتطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مجال التصميم المستقبلي، وتشجعهم على تبني التفكير الإبداعي، وتمكين القيادات الحكومية بمهارات وأدوات تصميم استراتيجيات مستقبلية تتبنى مفاهيم مبتكرة لمستقبل العمل الحكومي.

أهداف مستقبلية

وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج القيادة والتصميم في ترسيخ ثقافة التصميم الإبداعي والتخطيط الاستباقي لدى الجهات الحكومية، وتمكين المواهب الوطنية بمهارات الابتكار واستشراف المستقبل والتفكير التصميمي، بما يسهم في تطوير وإطلاق وتنفيذ خدمات ومبادرات ومشاريع مستقبلية نوعية تعزز جاهزية دبي ودولة الإمارات للمستقبل.

ممارسات عالمية

وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات، والمراكز المعرفية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في مختلف أنحاء العالم بهدف تبني أحدث الممارسات العالمية والتجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي.

مشاركة الخبرات والمعرفة

وسينعكس إعداد الخبرات الوطنية على أداء الجهات الحكومية في مجال التصميم الحكومي وتعزيز فعالية مبادراتها وبرامجها القائمة على القيادة الإبداعية والتخطيط المستقبلي المتكامل، إضافة إلى مشاركة المعرفة التي اكتسبها خبراء التصميم الحكومي مع زملائهم لتطوير مشاريع جديدة ترتقي بمساهمة مؤسساتهم في مسيرة تصميم مستقبل دبي ودولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت مبادرة التصميم الحكومي في عام 2019، لتعزيز ثقافة التصميم في تطوير وإطلاق مبادرات وسياسات وبرامج ترتكز على الإنسان وتفعيل دور التصميم الاجتماعي والاقتصادي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

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