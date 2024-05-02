«زايد العليا» تطلع على خدمات مراكز التخاطب في مصر

المصدر: القاهرة - وام

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اطلع وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال جولة تفقدية نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية، على الخدمات المقدمة في عدد من مراكز التخاطب في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف، والتي تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمؤسسة عام 2021 لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة «القابضة - ADQ». وتضمنت الجولة مركزي التخاطب في مركز شباب حلوان بالقاهرة، ومركز شباب العياط بمحافظة الجيزة، ومركزي التخاطب في مركزي شباب اهناسيا وببا بمحافظة بني سويف.

وتأتي الزيارة لتقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري. ترأس وفد المؤسسة، عبد الله الأمين العام.

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