الاتحاد النسائي يدشن الورش التدريبية للدفعة الثانية من «النبض السيبراني»

المصدر: أبوظبي - وام

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دشن الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، المرحلة التدريبية الأولى للدفعة الثانية من مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، التي تم تنظيم أولى فعالياتها في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي.

وجاءت مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني، وتشكيل فرق من الكوادر النسائية السيبرانية المختصة، وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي.

وتتضمن المرحلة التدريبية الأولى، تقديم ورش تعليمية للدفعة الثانية، التي تستهدف تأهيل 129 منتسبة للبرنامج، واللاتي يخضعن لتدريبات متخصصة لتقديم دورات وورش ومحاضرات. وتشتمل محاور المادة التدريبية على فهم التهديدات السيبرانية، وتأمين كلمة المرور، وتأمين الأجهزة، وتأمين البيانات، وممارسات الإنترنت الآمنة، وتأمين البريد الإلكتروني، والتوعية بأخطار وسائط التواصل الاجتماعي، وآليات الإبلاغ عن الحوادث، وأخطار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف المرحلة الثانية نشر الوعي عبر جهود المنتسبات لتقديم 150 من الدورات والورش والمحاضرات، لتوعية 300 ألف مستفيد من فئات المجتمع، بما يضمن تحقيق أوسع انتشار للتوعية وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع.

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