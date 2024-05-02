مجلة «الجندي» تصدر عددها الـ 604

المصدر: أبوظبي- البيان

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تناولت مجلة «الجندي» في عددها الجديد رقم 604 لشهر مايو 2024 باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «بناء الوطن والمواطن»، وقالت إن شباب الإمارات يحظون باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، وخاصة مجندي الخدمة الوطنية، وتأتي سعادة المواطن ورفاهية المجتمع وبناء الإنسان الإماراتي على رأس أولويات القيادة الرشيدة التي تسهر على راحة المواطنين في كافة أرجاء الوطن، من دون كلل أو ملل. ويرصد العدد الجديد، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

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