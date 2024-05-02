«أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية» يستكشف سبل التحول إلى نظم استباقية ووقائية عالمياً

المصدر: أبوظبي ـــ مصطفى خليفة

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستعد دائرة الصحة ــ أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لاستضافة فعاليات النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية من 13 إلى 15 مايو الجاري تحت شعار «تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية».

وتنطلق فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ليشكل ملتقى لقادة الرعاية الصحية والباحثين وصناع القرار ومختصي الرعاية الصحية ورواد الأعمال من شتى مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، حيث يهدف الحدث العالمي المهم إلى المضي في النهوض بمستقبل قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومواجهة التحديات المستقبلية على نحو استباقي.

وسيشهد أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية حضور أكثر من 5 آلاف مشارك وألف وفد و200 متحدث و100 عارض ليمثل منصة مفتوحة لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك من أجل مجتمعات أكثر صحة حول العالم. وسيضم الحدث، الذي يعقد مع العالم ومن أجله، مناقشات حية لبحث التحديات الملحة في الرعاية الصحية ووضع استراتيجية قابلة للتنفيذ لمواجهة هذه التحديات من خلال التعاون بين شتى القطاعات. وسيحفز الحدث على مشاركة الشخصيات والمؤسسات ذات التأثير الإيجابي على حياة الأفراد وعلى جهود العمل الخيري.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة: «نسعى، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، إلى مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في الرعاية الصحية على نحو استباقي، وتعزيز دور البحث والابتكار، والمضي في جهود التعاون العالمي من أجل غدٍ أكثر صحة. وانطلاقاً من هذا الالتزام، نتطلع قدماً إلى استقبال نخبة من المؤسسات العالمية الرائدة والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم هنا في أبوظبي، وانتهاز الفرصة في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية الذي يمثل منصة للحوار والتنبؤ باحتياجات الرعاية الصحية المستقبلية والتحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة عبر نهج استباقي ووقائي، واضعين نصب أعيننا هدفاً محورياً يقوم على العمل بشكل جماعي لتطوير نظم رعاية صحية تركز على النتائج وتستند إلى بنية تحتية مستدامة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المتغيرات».

وأضافت الغيثي: «نتطلع إلى أن نجمع الشركاء المعنيين بالبحث والابتكار والاستثمار من شتى أنحاء العالم تحت سقف واحد من أجل العمل لتحقيق رؤية مشتركة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لقطاع الرعاية الصحية العالمي».

وقالت الغيثي رداً على سؤال لـ «البيان» حول التحديات الصحية، إن أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية الذي يستقطب خبراء ورواد القطاع الصحي حول العالم لمناقشة التحديات الصحية العالمية المشتركة التي تتطلب قرارات مهمة من الخبراء والمستثمرين وبناء الشراكات في مختلف القطاعات المعنية بالصحة يساعدنا في تسريع وتيرة العمل الجماعي التي ستأخذ بدورها حلول ومبادرات صحية تقدم أفضل خدمة وجودة والتي بطبيعة الحال تصب في صالح المرضى، مشيرة إلى أن الأسبوع لن يركز فقط على الجوانب الطبية البحتة وإنما سيتناول أيضاً استغلال واستثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية، وذلك جنباً إلى جنب مع علوم الجينوم البشري ومستقبلها في الطب.

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