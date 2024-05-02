سلطان القاسمي يفتتح مهرجان الشارقة القرائي للطفل

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الدورة 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «كن بطل قصتك»، ويستمر من 1 وحتى 12 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، وجمع من المثقفين والأدباء.

جولة تفقدية

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المهرجان الذي يضم 186 دار نشر عربية وأجنبية من 20 دولة، وينظم أكثر من 1500 فعالية ثقافيّة وفنيّة وترفيهيّة، يقدمها 265 ضيفاً من 25 دولة، من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين.

وتفضّل سموه بزيارة أجنحة كل من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وجمعية الناشرين الإماراتيين، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ليطلع على أبرز أنشطتها الثقافية والمعرفية التي تنمي القراءة وحب الاطلاع لدى الأطفال.

واستمع سموه إلى شرح خلال زيارة أجنحة بيت الحكمة، ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ومكتبات الشارقة عن الخطط والبرامج والإصدارات الثقافية، كما عرج صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منصات دائرة الثقافة، وشركة منصة للتوزيع، ومكتبة محمد بن راشد، ومجموعة كلمات، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون متعرفاً سموه إلى جهودها الثقافية في دعم الكتاب والأدباء ونشر الإصدارات.

جائزة اتصالات

كما شهد سموه في فعاليات الدورة 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إطلاق النسخة 16 من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي يُشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتحظى برعاية «إي آند الإمارات»، المجموعة الرائدة عالمياً في التكنولوجيا والاستثمار.

جاء ذلك خلال زيارة سموه جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ترافقه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وعبدالعزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«إي آند الإمارات» في المناطق الشمالية، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى شرح عن أبرز فئات الدورة الجديدة للجائزة، وهي خمس فئات؛ وهي: «الطفولة المبكرة»، و«الكتاب المصور»، و«كتاب ذو فصول»، و«كتاب اليافعين»، و«كتاب الشعر»، وهي الفئة المتجددة التي تُطرح كل عامين، والخاصة بالدورتين 15 و16 من الجائزة.

رسوم متحركة

وشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، حتى 5 مايو الجاري، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وشهد الافتتاح بجانب سموهم، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، وجمع من المثقفين والفنانين والمتخصصين والإعلاميين والأدباء.واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، على أجندة المؤتمر، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال تخصصه، وما يتضمنه من فعاليات وبرامج وعروض يشارك فيها العديد من الخبراء والمتخصصين والمثقفين والفنيين من مختلف دول العالم، وتضم أجندة المؤتمر مجموعة واسعة ومتنوعة من الندوات والخطابات والعروض وورش العمل والمعارض التي تتناول صناعة الرسوم المتحركة من مختلف جوانبها وتسلط الضوء على دورها التثقيفي والتوعوي وأثرها في بناء ثقافة الأجيال وترسيخ القيم الإيجابية والتنموية، وتعزيز الابتكار والإبداع في مختلف نواحي الحياة.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، قاعات المؤتمر ومنصات المشاركين، واطلع سموه على ما تقدمه من أدوات معرفية ووسائل إبداعية وخبرات تسهم في إثراء معارف الحضور من مختلف الفئات العمرية بصناعة الرسوم المتحركة والكتب المصورة والفنون البصرية، والتجهيزات التي جعلت مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، منصة إقليمية رائدة تجذب صناع المحتوى الإبداعي من المنطقة ومختلف دول العالم.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور قد تابعوا عرضاً موسيقياً لفرقة أوركسترا فلورنسا بوب الشهيرة قدمت فيه عدداً من المقطوعات الموسيقية.

سموه يكرم الفائزين بجوائز رسوم كتب الطفل

كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفائزين بجوائز «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2024»، حيث حاز المركز الأول كيونغ مي آهن من كوريا الجنوبية، وفاز بالمركز الثاني خوان كارلوس بالومينو من المكسيك، أما جائزة المركز الثالث ففازت بها دانييلا ستامتياذي من اليونان، كما كرَّم صاحب السمو حاكم الشارقة الفائزين بجائزة «الشارقة لكتاب الطفل»، التي تبلغ قيمتها 20 ألف درهم لكل فئة؛ وفازت الكاتبة ميثاء الخياط من الإمارات عن كتاب «سأصطاد فطوري» الصادر عن مجموعة كلمات، ومن رسوم جوستافو إمار في فئة «كتاب الطفل (باللغة العربية) للأعمار من 4 وحتى 12 عاماً»، وفاز الكاتب طارق البكري من لبنان عن كتاب «السر المدفون» الصادر عن مجموعة كلمات، ومن رسوم فادي فاضل من فئة «كتاب اليافعين (باللغة العربية) للأعمار من 13 وحتى 17 عاماً»، وفازت جوليا جونسون من المملكة المتحدة عن كتاب «Aisha›s Pearl» الصادر عن ELF Publishing لفئة «كتاب الطفل (باللغة الإنجليزية) للأعمار من 7 وحتى 13 عاماً»، كما شمل التكريم الفائز بـ«جائزة الشارقة للكتاب الصوتي»، وفازت بها الكاتبة لينا مصطفى الزيبق من سوريا عن كتاب «حضن جدتي» الصادر عن دار الزيبق.

وتم تكريم الفائز بـ«جائزة الشارقة لذوي الاحتياجات البصرية» التي تهدف إلى الاحتفاء بالمصنفات التي تسهم في تمكين ذوي الاحتياجات البصرية من مقدرات الثقافة ودمجهم في المجتمع، وفاز بها العميد الدكتور محمد خميس العثمني من الإمارات عن كتابه «سبع سنابل» الصادر عن أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة. (الشارقة - البيان)

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