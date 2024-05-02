ملتقى أصحاب الهمم بالعين يعزز التواصل وتبادل الأفكار لمعالجة التحديات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نظم مركز العين للرعاية والتأهيل بمقره في منطقة الفوعة وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ملتقى أصحاب الهمم الأول، بحضور ناصر بن عزيز الشريفي رئيس مجلس إدارة المركز ، ومنى خليفة حماد عضو في المجلس الوطني الاتحادي، وعلي أحمدي مدير المركز.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية قدمها الدكتور محمد زهران مدرب معتمد في التربية الخاصة والتوحد، ومداخلات لأولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم، إلى جانب تجارب وقصص نجاح أخرى قدمها أولياء أمور الطلبة المشاركون في الملتقى، وفقرات أخرى حرص خلالها أصحاب الهمم على إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في المجال الفني وغير ذلك.

وقال ناصر الشريفي: «يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل وتبادل الأفكار لكشف التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، والسعي الحثيث إلى تطويرها لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الإيجابية، إلى جانب التعريف بأبرز وأهم الخدمات التي يوفرها المركز لأصحاب الهمم، فهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الإماراتي»، مؤكداً أن المركز نجح في تأهيل عدد من الحالات وتنمية قدراتها ومهاراتها بحيث أصبحت تعتمد على نفسها بشكل كبير.

وقالت منى حماد «الملتقى يسهم في تبادل الخبرات وزيادة الوعي حول آخر المستجدات في مجال رعاية وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية الكفاءات البشرية، كما استعرضت أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة والحلول المتعلقة بها».

من جانبه، أوضح علي أحمدي أن مركز العين للرعاية والتأهيل يعمل على تأهيل أكبر عدد من أصحاب الهمم، واستخدام الموارد المتاحة في إطار التوجه المجتمعي وتعزيز إمكانيات دمجهم في المجتمع.

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