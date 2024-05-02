«طرق دبي» تحصل على تقييم متقدم في إدارة الامتثال

المصدر: دبي - البيان

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حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على مستوى متقدم في مجال «تقييم مستوى نضج منظومة إدارة الامتثال»، حيث يعد قياس نضج إدارة الامتثال ممارسة عالمية مرموقة تعزز من ريادة الهيئة.

وقالت شيخة أحمد الجرمن مدير إدارة تنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات: تم تقييم الممارسات التي تتبعها الهيئة في إدارة الامتثال، وفق 7 محاور رئيسة، هي السياسات والإجراءات والعمليات التي تبنتها الهيئة لتحقيق الأهداف، الرقابة العليا على الإجراءات والعمليات المتبعة، التدريب والتعليم المستمر للموظفين حسب التغييرات.

وأضافت: يعزز هذا التقييم من مكانة الهيئة في مجال إدارة الامتثال والحوكمة المؤسسية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث سخرت الهيئة مواردها لبناء منظومة متكاملة وفريدة من نوعها لإدارة الامتثال.

ويعد حصول الهيئة على تقييم متقدم إنجازاً نوعياً جديداً، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها، حيث كانت الهيئة من الجهات الأولى على المستوى المحلي والإقليمي التي تحصل على مواصفة الأيزو 37303 المتعلقة بمنظومة إدارة الامتثال.

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